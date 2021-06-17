Advertisements

هكذا هنأت جيلان علاء بيومي فؤاد بعيد ميلاده

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:40 ص
بوابة الفجر
Advertisements
شاركت الفنانة الشابة جيلان علاء، صورة جديدة برفقة الفنان بيومي فؤاد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وهنأته بعيد ميلاده، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد" وانهالت تعليقات الجمهور لتهنئه بهذه المناسبة.


ومن جانب آخر، أعربت الفنانة جيهان علاء لعدسة " صدى البلد" ، عن سعادتها بالمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل الأنسة فرح، والذي حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا، وعن مشاركتها في مسلسل “حلوة الدنيا سكر” بطولة هنا الزاهد والمنتظر عرضه في رمضان 2021، أشارت جيهان علاء إلى أنها تقدم في المسلسل دور تراجيدي وهو دور جديد عليها وبعيد عن شخصيتها.

وقدمت الممثلة الشابة جيلان علاء، مسلسل نوفل نجمة شباك، ويشاركها بطوله المسلسل الفنان أمجد الشرقاوى وتقدم جيلان 30 حلقه كوميديه يوميًا على محطات الراديو شعبى FM وميجا FM وراديو هيتس ونغم FM خلال شهر رمضان الكريم السابق.

وقصة المسلسل جيلان علاء "نجمة" وتجسد دور عفريته تفشل فى تحقيق أمنيات نوفل والذى يجسده أمجد الشرقاوى.

يذكر أن جيلان علاء قامت بعمل مسلسلين من قبل من خلال الراديو فى شهر رمضان، وتقدمت جيلان علاء وأمجد الشرقاوى بالشكر لطارق أبوالسعود المدير التنفيذى لشركة راديو النيل لمنحهم فرصة أول بطولة لجيلان وأمجد من خلال المسلسل وتجسيد دويتو ناجح مابين جيلان علاء وأمجد الشرقاوى.

أخبار تهمك

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 18 ساعة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو: بانون قد يتسبب في مشكلة للأهلي لهذا السبب

منذ أقل من نصف ساعة

رونالدو يكبد كوكاكولا خسائر بـ4 مليارات دولار

منذ ساعتين

عاجل - راموس يرحل عن ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

منذ ساعة و 23 دقيقة

ميدو يطالب بفتح تحقيق مع إدارة الزمالك السابقة

منذ ساعتين

غريب يستقر على ضم نجم الزمالك لتدعيم الفراعنة في الأولمبياد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يُحدد سعر بيع القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

12:05 ص

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

12:42 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة