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رد النصر السعودي بشأن الدخول في مفاوضات مع ثنائي الأهلي والزمالك

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الوليد المهيدب، مدير الإعلام في نادي النصر السعودي، حقيقة ما يتم تداوله خلال الفترة الأخيرة، بشأن وجود مفاوضات من جانب ناديه للتعاقد مع ثنائي الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت هناك أنباء ترددت بوجود رغبة لدى نادي النصر السعودي، بالتعاقد مع بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمود الونش مدافع الزمالك، لتعويض رحيل مايكون بيريرا.

وأوضح المهيدب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لا يوجد لدي معلومات بتفاوض نادي النصر مع بدر بانون مدافع الاهلي أو محمود الونش مدافع الزمالك كما يتردد".

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