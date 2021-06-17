رد النصر السعودي بشأن الدخول في مفاوضات مع ثنائي الأهلي والزمالك













كشف الوليد المهيدب، مدير الإعلام في نادي النصر السعودي، حقيقة ما يتم تداوله خلال الفترة الأخيرة، بشأن وجود مفاوضات من جانب ناديه للتعاقد مع ثنائي الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت هناك أنباء ترددت بوجود رغبة لدى نادي النصر السعودي، بالتعاقد مع بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمود الونش مدافع الزمالك، لتعويض رحيل مايكون بيريرا.



