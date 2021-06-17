موعد مباراة السويد وسلوفاكيا في كأس أمم أوروبا يورو 2020









يستعد المنتخب السويدي بقيادة المدرب جان أندرسون، لمواجهة المنتخب السلوفيكي في إطار الجولة الثانية لمجموعات يورو 2020.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة الثالثة مساءاً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبلة الموافق الثامن عشر من يونيو الجاري على ملعب أفيفا في العاصمة الايرلندية.





ويسعى لاعبو المنتخب السويدي لاقتناص الثلاث نقاط، لتعويض التعادل الأخير أمام منتخب إسبانيا، دون أهداف في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد لاكارتوخا باشبيلية.





ويتواجد المنتخب السويدي في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا.



