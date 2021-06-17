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نتائج صادمة لتجارب لقاح "كيورفاك" الألماني المضاد لفيروس كورونا

الخميس 17/يونيو/2021 - 06:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
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كشفت شركة "كيورفاك"، الألمانية، عن تفاصيل صادمة في نتائج اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تطوره الشركة.

وقالت الشركة إن فعالية اللقاح وصلت إلى 47% فقط، من جميع درجات الحدّة، لافتة إلى أن هذه النتائج صادرة عن أبحاث شارك فيها 40 ألف شخص في 10 دول الى الوكالة الأوروبية للأدوية.

ولفتت إلى أن اللقاح لم يستوف معايير النجاح الإحصائي المحدّدة مسبقا، موضحة أن هذه النتيجة بسبب شمول الدراسة "13 طفرة" من الفيروس على الأقلّ وهو أمر غير مسبوق.

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