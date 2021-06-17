نتائج صادمة لتجارب لقاح "كيورفاك" الألماني المضاد لفيروس كورونا

كشفت شركة "كيورفاك"، الألمانية، عن تفاصيل صادمة في نتائج اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تطوره الشركة.





وقالت الشركة إن فعالية اللقاح وصلت إلى 47% فقط، من جميع درجات الحدّة، لافتة إلى أن هذه النتائج صادرة عن أبحاث شارك فيها 40 ألف شخص في 10 دول الى الوكالة الأوروبية للأدوية.



