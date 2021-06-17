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شاهد.. هاني سلامة يشعل حفل زفاف نجل مصطفى قمر بـ"أصحاب ولا بيزنس"

الخميس 17/يونيو/2021 - 02:17 ص
بوابة الفجر
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حضر الفنان هاني سلامة، حفل زفاف إياد مصطفى قمر، وحرص على الغناء مع شريكه التمثيلي السابق أغنية فيملهما الشهير أصحاب ولا بيزنس. 

شارك هاني سلامة في بطولة فيلم أصحاب ولا بيزنس مع مصطفى قمر ونور وعدد كبير من نجوم الشباب أنذاك عام 2001، ونشأت بينهما صداقة مستمرة منذ هذه الحقبة برزت في حفل زفاف نجل مطرب التسعينات الشهير. 


أقيم حفل زفاف إياد مصطفى قمر بإحدى فنادق القاهرة منذ قليل، ونشر هاني سلامة فيديو غنائه في الفرح إلى جوار محمد حماقي ووالد العريس على حسابه بتطبيق انستجرام.

 

حفل زفاف إياد مصطفى قمر
 

أحيا الفنان محمد حماقي، حفل زفاف نجل الفنان مصطفى قمر، بحضور نجوم التسعينات، وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبرى.

وقامت الفنانة لقاء سويدان ، بنشر فيديو للفنان مصطفى قمر و ايهاب توفيق ومحمد حماقى يحيون الفرح، إلى جانب عدد كبير من النجوم.

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