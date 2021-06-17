وكيل صفقة الزمالك المنتظرة: سأتجه لمقاضاته في هذه الحالة













أكد أحمد الجبالي وكيل اللاعبين، أن عقد وكالته للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، محمد مجلي، مازال ساريًا.





وقال الجبالي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أنا وكيل محمد مجلي بعقد لايزال ساريًا حتى الآن، ولا أعلم لماذا قال أن حازم فتوح وكيله ".





وتابع، "لا توجد لدي أزمة مع محمد مجلي، لكن هو الذي يدعي انتهاء عقد الوكالة بيننا، ولم أحصل على نسبة من نادي المقاولون من انتقال محمد مجلي له، وكذلك الحال إذا انتقل لنادي الزمالك".





واستكمل، "أحصل فقط علي النسبة المتفق عليها، ولم أتقدم بشكوى ضد اللاعب حتى الآن لعدم حدوث أي أمر رسمي، لكن إذا تم التعاقد مع أي نادٍ آخر مع وكيل غيري سأقدم الشكوى".



