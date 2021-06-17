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ريال مدريد مصمم على ضم مبابي
الخميس 17/يونيو/2021 - 02:37 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني مصمم بشدة على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ينتهي عقده في صيف 2022.
وأفاد جوزيب بيدريرول الإعلامي المقرب من فلورنتينو بيريز عبر برنامجه التشيرنجيتو الإسباني بأن ريال مدريد واثق من تعاقده مع كيليان مبابي في شهر أغسطس المقبل.
وألمح جوزيب بيدريرول أن الناس اعتادوا أن يقولوا أن التعاقد مع مبابي مستحيل لكنني ريال مدريد سيتعاقد مع مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأن الناس بدأوا الآن يرون أن إتمام الصفقة ممكناً.
وأشار جوزيب بيدريرول إلى أن مبابي كان قد أثار الجدل بشأن مستقبله وأنه سيتوجب عليه إتخاذ قراراً صحيحاً فيما يتعلق بمستقبله مع النادي الفرنسي.
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