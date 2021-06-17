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سمير كمونة يحذر لاعبي الأهلي من العصبية أمام الترجي

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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حذر سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من العصبية خلال مواجهة الترجي التونسي، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.

وقال كمونة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "قد يكون هناك التحامات عنيفة من لاعبي الترجي خاصة في مباراة الذهاب، لكن يجب ألا يواجهها لاعبي الأهلي بانفلات أعصاب تجنبا للإنذارات".

وتابع كمونة، "أفضل أن يبدأ بيتسو موسيماني مباراة الترجي بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة صن داونز".

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