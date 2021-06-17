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موعد مباراة أوكرانيا ضد شمال مقدونيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:04 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يواجه المنتخب الأوكراني نظيره المقدوني في تمام الساعة الثالثة مساء الخميس الموافق السادس عشر من يونيو الجاري على الملعب الوطني (بوخارست) ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات يورو 2020.

ويتواجد المنتخب الأوكراني في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات النمسا وهولندا وشمال مقدونيا.

ويسعى لاعبو المنتخب الأوكراني في الخروج بالعلامة الكالمة في اللقاء، لضمان المنافسه على التأهل للأدوار التالية من البطولة، خاصة بعد الخسارة في المباراة الأولي أمام المنتخب الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب يوهان كرويف آرينا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري ليورو 2020 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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