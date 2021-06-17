تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات اليوم الخميس

يستعرض لكم “الفجر الرياضي” جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز في إطار منافسات الجولة الـ26 من عمر البطولة.









ويتصدر الدولي المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك حاليًا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 12 هدف، متساويًا مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كيلوبترا بنفس عدد الأهداف.









وإليكم جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:-









أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدف





أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 12 هدف





أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدف





مصطفى فتحي - سموحة - 10 أهداف





رامي صبري - إنبي - 10 أهداف





عمرو جمال - طلائع الجيش - 10 أهداف





عمر كمال - المصري - 10 أهداف





حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف





محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف



