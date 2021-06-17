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برشلونة يحتفظ بموهبته المغربية بعقد طويل الأجل

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:39 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني حافظ على أحد مواهب أكاديميته (لا ماسيا) بعقد طويل الأجل بسبب الموهبة الكبيرة التي يمتلكها.

وأفادت التقارير الصحفية بأن الأمين يامال صاحب الأصل المغربي يُقال أنه موهبة كبيرة قادمة في عالم كرة القدم وهو من مواليد عام 2007 أي أنه يبلغ من العمر 14 عاماً.

وأوضحت التقارير الصحفية أن يامال يجمع بين المهارة العالية والحس التهديفي المميز وهو يلعب بفئات أكبر من عمره ويُتوقع بعمر 16 أن يشارك مع الفريق الأول للنادي الكتالوني.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه يتواجد في صفوف برشلونة تحت 19 عاماً موهبة مغربية آخرى وهو زكريا غيلان عبد القادر الذي يبلغ من العمر 18 عاماً.

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