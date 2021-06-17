رئيس نابولي يعترض على مشاركة لاعبيه مع منتخبات بلادهم

شن أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي الإيطالي هجوم على الطريقة التي يشارك بها اللاعبين مع منتخبات بلادهم وشدد على أن الأندية لا تحقق أي فائدة من ذلك.





وقال دي لورينتيس في تصريحات صحفية تتعلق بهذا الموضوع:"الآن لدي 18 لاعباً من نابولي مع منتخباتهم الوطنية، إذا أصيب شخص ما من يمكنه تعويضي".





وعما إذا كان سيعوضه الإتحاد الأوروبي، علق دي لورينتس قائلاً :" لا، ولماذا اضطررت للسماح لهم بالإنضمام إلى منتخباتهم؟ هل هناك شيء في المقابل؟".



