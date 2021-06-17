Advertisements
رئيس نابولي يعترض على مشاركة لاعبيه مع منتخبات بلادهم
الخميس 17/يونيو/2021 - 03:40 ص
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
شن أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي الإيطالي هجوم على الطريقة التي يشارك بها اللاعبين مع منتخبات بلادهم وشدد على أن الأندية لا تحقق أي فائدة من ذلك.
وقال دي لورينتيس في تصريحات صحفية تتعلق بهذا الموضوع:"الآن لدي 18 لاعباً من نابولي مع منتخباتهم الوطنية، إذا أصيب شخص ما من يمكنه تعويضي".
وعما إذا كان سيعوضه الإتحاد الأوروبي، علق دي لورينتس قائلاً :" لا، ولماذا اضطررت للسماح لهم بالإنضمام إلى منتخباتهم؟ هل هناك شيء في المقابل؟".
واختتم حديثه دي لورينتس قائلاً:"علينا أن نجلس على الطاولة ونستعرض كل شيء".
Advertisements