أتلتيكو مدريد يقترب من ضم نجم الدوري الإيطالي

نجح نادي أتليتكو مدريد الإسباني، في إنهاء اتفاقه مع الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب وسط أودينيزي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





أتلتيكو أبدى رغبته في الحصول على خدمات دي بول، من أجل تدعيم وسط ملعبه، خلال الفترة الصيفية، بناءً على طلب من مدرب الفريق دييجو سيميوني.





وأوضح الصحفي رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن النادي الإسباني ينوي إخضاع دي بول للكشف الطبي قريبا، بعدما توصل لاتفاق مع أودينيزي بشأن قيمة الصفقة.





وأشار إلى أن أتلتيكو أنهى اتفاقه مع أودينيزي، على أن ينتقل اللاعب مقابل 35 مليون يورو، مع تبقي بعض التفاصيل البسيطة، التي سيتم الانتهاء منها قريبًا.



