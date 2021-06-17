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أتلتيكو مدريد يقترب من ضم نجم الدوري الإيطالي

الخميس 17/يونيو/2021 - 04:36 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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نجح نادي أتليتكو مدريد الإسباني، في إنهاء اتفاقه مع الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب وسط أودينيزي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أتلتيكو أبدى رغبته في الحصول على خدمات دي بول، من أجل تدعيم وسط ملعبه، خلال الفترة الصيفية، بناءً على طلب من مدرب الفريق دييجو سيميوني.

وأوضح الصحفي رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن النادي الإسباني ينوي إخضاع دي بول للكشف الطبي قريبا، بعدما توصل لاتفاق مع أودينيزي بشأن قيمة الصفقة.

وأشار إلى أن أتلتيكو أنهى اتفاقه مع أودينيزي،   على أن ينتقل اللاعب مقابل 35 مليون يورو، مع تبقي بعض التفاصيل البسيطة، التي سيتم الانتهاء منها قريبًا.

كما كشف رومانو أن ساؤول نيجويز، متوسط ميدان الروخي بلانكوس، تلقى العديد من العروض، في الفترة الأخيرة، حيث من المتوقع أن يغادر واندا ميتروبوليتانو، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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