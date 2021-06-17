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الكشف عن موقف حكيمي ولاوتارو من مغادرة إنتر ميلان

الخميس 17/يونيو/2021 - 05:07 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف أليخاندرو كامانو، وكيل لاوتارو مارتينيز وأشرف حكيمي، هم موقف ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان، من مغادرة النادي الإيطالي في الميركاتو الصيفي الجاري.

تصريحات كامانو بشأن موقف حكيمي و لاوتارو مارتينيز

وقال كامانو في تصريحات صحفية عبر موقع "فوتبول إيطاليا": "الميزانيات العمومية تحكم العالم، لذا إذا خسر إنتر لاوتارو، فلن يكون بسعر رخيص".

وأضاف وكيل لاوتارو مارتينيز: "الشخص الوحيد الذي يمكنه مغادرة إنتر الآن هو حكيمي، وأنا وكيله أيضًا".

وأكمل وكيل المهاجم المغربي أشرف حكيمي كامانو: "علينا العمل على ملف تجديد لاوتارو، لأن الوضع لا يزال غير واضح".

وأردف: "نحتاج أيضًا إلى معرفة ما يريده لاوتارو، حيث يبلغ من العمر 23 عامًا ورأيه مهم جدًا هنا".

وأتم: "أعتقد أنه يمكن أن يصبح أحد أعظم اللاعبين في أوروبا والعالم".

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي في صيف 2023، حيث يأمل مسؤولو النيراتزوري في إقناعه بتوقيع عقدٍ جديد.

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