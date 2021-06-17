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نجم مانشستر سيتي يحلم بتمثيل برشلونة

الخميس 17/يونيو/2021 - 05:37 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إسباني مساء اليوم الأربعاء، عن رغبة نجم الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب البرتغال في تمثيل برشلونة، خلال الصيف الجاري.

سيلفا يحلم ببرشلونة الإسباني 

وكان مسؤولو برشلونة الإسباني قد نجحوا في الحصول على خدمات كلا من سيرجيو أجويرو وإيريك جارسيا، بعد انتهاء عقديهما مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بررناندو سيلفا يرى أن الوقت قد حان من أجل مغادرة مانشستر سيتي، وتحقيق حلمه بالانتقال إلى برشلونة الإسباني في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن هناك صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي، ينتقل بموجبها البرتغالي برناردو سيلفا وجواو كانسيلو إلى كامب نو، مقابل انتقال الفرنسي عثمان ديمبلي والإسباني سيرجي روبرتو إلى النادي الإنجليزي.

وتابعت الصحيفة أن النجم البرتغالي يلقى اهتمامًا من جانب أتلتيكو مدريد لضمه في الموسم الجديد إلا أنه يميل إلى برشلونة والنادي الكتالوني 

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن مسؤولي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، لن يتمكنوا من عقد صفقة بهذا الحجم في التوقيت الحالي، إلا إذا كانت عن طريق صفقة تبادلية.

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