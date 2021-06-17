مانشستر يونايتد مصمم على ضم نجم أتلتيكو مدريد





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي ما زال مصمما على التعاقد مع أحد نجوم أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد سبق أن قدم عرضًا هزيلًا من أجل التعاقد مع الإنجليزي كيران تريبير نجم أتلتيكو مدريد مقابل 12 مليون يورو لكنه لم يلق قبول الروخيبلانكوس الذي طلب 35 مليونا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن المان يونايتد يرغب في تنشيط نجم الفريق آرون وان بيساكا مثلما حدث الموسم الماضي عقب التعاقد مع أليكس تيليس في الجبهة اليسرى وهو ما أعاد لوك شو إلى مستواه المعهود.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض آخر لروخيبلانكوس تبلغ قيمته 25 مليون يورو وهناك تفاؤل في أولد ترافورد بإمكانية موافقة مسئولي أتلتيكو مدريد.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن تريبير يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع أتلتيكو مدريد تبلغ قيمته 40 مليون يورو.



