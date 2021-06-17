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تفاصيل عدم ظهور ميسي في الإعلان عن القميص الجديد لبرشلونة

الخميس 17/يونيو/2021 - 06:38 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن أسباب عدم ظهور الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، في الحملة الدعائية للقميص الجديد الذي سيرتديه الفريق، في الموسم القادم.

وكشف نادي برشلونة رسميًا عن القميص الجديد للفريق الكاتلوني، في وجود العديد من اللاعبين، مثل جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو، بيدري جونزاليس، فرينكي دي يونج وإلياكس موريبا، ولكن لم يظهر ميسي، وهو ما آثار الشكوك حول مستقبله في كامب نو. 


وينتهي عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة بنهاية الشهر الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق مع الفريق حول التجديد حتى الوقت الراهن.


ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أثناء جلسة التصوير الخاصة بالقميص الجديد أقيمت يوم 19 مارس السابق، وخلال هذه الفترة لم يكن مستقبل ميسي مع الفريق معلوما".

وأضافت:" ليس من المنطقي أن يظهر ميسي بقميص البارسا الجديد في ذلك الوقت، ويرتدي غيره في الموسم القادم".


وتابعت:"أن الأمر بات أكثر وضوحًا الآن، وأصبح ليونيل ميسي قريبًا من تمديد عقده مع برشلونة لمدة موسمين".

والجدير بالذكر أن ميسي يتواجد حاليًا رفقة منتخب بلاده، للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا هذا الشهر، والمقامة في البرازيل.

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