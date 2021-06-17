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تفاصيل عدم ظهور ميسي في الإعلان عن القميص الجديد لبرشلونة
الخميس 17/يونيو/2021 - 06:38 ص
غدير أحمد
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن أسباب عدم ظهور الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، في الحملة الدعائية للقميص الجديد الذي سيرتديه الفريق، في الموسم القادم.
وكشف نادي برشلونة رسميًا عن القميص الجديد للفريق الكاتلوني، في وجود العديد من اللاعبين، مثل جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو، بيدري جونزاليس، فرينكي دي يونج وإلياكس موريبا، ولكن لم يظهر ميسي، وهو ما آثار الشكوك حول مستقبله في كامب نو.
وينتهي عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة بنهاية الشهر الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق مع الفريق حول التجديد حتى الوقت الراهن.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أثناء جلسة التصوير الخاصة بالقميص الجديد أقيمت يوم 19 مارس السابق، وخلال هذه الفترة لم يكن مستقبل ميسي مع الفريق معلوما".
وأضافت:" ليس من المنطقي أن يظهر ميسي بقميص البارسا الجديد في ذلك الوقت، ويرتدي غيره في الموسم القادم".
وتابعت:"أن الأمر بات أكثر وضوحًا الآن، وأصبح ليونيل ميسي قريبًا من تمديد عقده مع برشلونة لمدة موسمين".
والجدير بالذكر أن ميسي يتواجد حاليًا رفقة منتخب بلاده، للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا هذا الشهر، والمقامة في البرازيل.
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