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أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

الخميس 17/يونيو/2021 - 07:08 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أشارت تقارير صحفية إسبانية، صباح اليوم أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، أعطى إدارة ناديه قائمة تضم 3 لاعبين، للتعاقد مع أحدهم خلال الميركاتو الصيفي.

وكان أنشيلوتي قد تولى قيادة الفريق في ولايته الثانيه،خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان، الذي استقال من منصبه بعد موسم للنسيان مع الفريق الملكي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية،طلب المدرب الإيطالي المخضرم التعاقد مع واحد من هؤلاء: الإيطالي مانويل لوكاتيلي (ساسولو)، أو مواطنه نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، أو الإنجليزي كالفين فيليبس (ليدز يونايتد).


وأضافت:"ريال مدريد سيواجه منافسة شرسة على لوكاتيلي، من جانب يوفنتوس وباريس سان جيرمان، كما لا يفكر إنتر ميلان في بيع باريلا، ويعتبره قائدًا مستقبليًا للفريق".

وبالتالي ترجح كافة الاحتمالات انضمام كالفين فيليبس لصفوف قلعة سانتياجو برنابيو خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن صاحب الخمسة وعشرين عاماً، بإمكانه تأدية ادوار مختلفة على مستوى خط الدفاع والوسط.

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