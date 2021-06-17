بايرن ميونخ يحدد سعر نجم الفريق

أفادت تقارير صحفية ألمانية، صباح الأربعاء، بأن بايرن ميونيخ الألمانى حدد سعر جناحه الفرنسي،كينجلسي كومان، المحتمل مغادرته لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي.





وارتبط اسم صاحب ال25 عامًا بمغادرة النادي البافاري، بعد توقف مفاوضات تجديد عقده مع ناديه، في ظل خلافات حول راتبه، الذي يريد اللاعب الفرنسي رفعه.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونيخ يريد نحو 80-90 مليون يورو صحيفة "بيلد" الألمانية، للسماح للاعب بمغادرة الفريق.





وكان كومان انضم لصفوف النادي الألماني، قادماً من يوفنتوس الإيطالي، بقيمة عقد بلغت 20مليون يورو.





كما ذكرت عدة تقارير، أن اللاعب يدخل دائره اهتمام أحد عمالقة الدوري الانجليزي نادي ليفربول وفريق مانشستر يونايتد.



