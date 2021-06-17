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القناص على رادار بيراميدز

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:54 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يسعى مجلس إدارة نادي بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل لضمان استمراره على المنافسة على البطولات المحلية والإفريقية.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر أن عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري، يعم أحد أهم اللاعبين الذين يدخلون دائره اهتمام الفريق السماوي، رغم ارتباط اسم اللاعب مؤخراً بالانتقال لصفوف نادي الزمالك.

عمر كمال سينتهي عقده مع المصري بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى ناد خلال الفترة الحالية.

ويتواجد بيراميدز في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، وخسر في مباراته الأخيرة في الدوري أمام سموحة بثلاثية نظيفة.

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