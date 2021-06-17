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كارتيرون يحدد مطالبه من موسم الانتقالات

الخميس 17/يونيو/2021 - 04:39 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب الحصول على صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

وذكرت التقارير أن كارتيرون طلب  التعاقد مع ظهير أيمن من ضمن الصفقات الأربع، خاصة في ظل إصابات حازم إمام المتكررة وتقدمه في السن وفشل التونسي حمزة المثلوثي في اثبات جدارته في هذا المركز.

وأشارت التقارير كارتيرون طلب التعاقد مع كريم العراقي، الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي والمنتخب الأوليمبي، مؤكدا أنه لاعب صغير السن ويمتاز بالسرعة والقوة ويجيد الواجبات الدفاعية والهجومية ويملك خبرات كبيرة رغم صغر سنه.

وعرضت إدارة الزمالك على كارتيرون التعاقد مع رجب بكار، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا الحالي ، خاصة أن المفاوضات مع بكار كانت منذ فترات سابقة عندما كان لاعبا في بيراميدز، ولكن كارتيرون رفض بكار وطلب سرعة التعاقد مع كريم العراقي، لأن بكار  كبير في السن 32 سنة، مما  يعرضه لتراجع مستواه في الفترات المقبلة.

وطلب كارتيرون سرعة التعاقد مع العراقي خوفا من تلقيه عروض احتراف بعد مشاركته مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو الشهر المقبل.

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