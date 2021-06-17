موقف كارتيرون النهائي من عودة سيسيه





حسم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، موقفه من عودة الايفواري رزاق سيسيه، المعار للاتحاد السكندري، لصفوف النادي الأبيض.





وأكد المدرب الفرنسي في تصريحات تليفزيونية أن رزاق سيسيه لاعب مميز، موضحًا أن أمر عودة اللاعب مطروح في الوقت الحالي، لكن يجب التفكير أولًا في الاصابة التي يعاني منها اللاعب.

وأضاف: "سيسيه يعاني من إصابة ستبعده عن الملاعب قرابة 4 أشهر وندرس الأمر ونتساءل عن كيفية جاهزيته في حالة الاستقرار على عودته".





ويأتي رغبة كارتيرون في استعادة جهود رزاق سيسيه بسبب تألق اللاعب مع الاتحاد السكندري.



