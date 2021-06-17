كارتيرون يحذر الزمالك من رحيل نجميه





وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك رسالة تحذيرية لمجلس إدارة القلعة البيضاء من رحيل الثنائي أشرف بن شرقي أو أحمد سيد زيزو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يتوقف كارتيرون عن الحديث عن ضرورة استمرار كلا من بن شرقي وزيزو في الموسم المقبل وذلك بعد التأكد من رحيل فرجاني ساسي في الفترة المقبلة.

وهناك تحركات قوية من جانب إدارة الزمالك في هذا الملف من أجل محاولة إقناع ثنائي الفريق بالاستمرار وتجديد عقودهما مع الفارس الأبيض.

ووصل أكثر من عرض خارجي لنجم الفريق أشرف بن شرقي في الوقت الحالي ونفس الأمر بالنسبة لأحمد سيد زيزو المطلوب في بيراميدز وبعض الأندية الخليجية.



