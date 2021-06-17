موسيماني يرفض تعديل خطة الأهلي أمام الترجي





اتخذ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قراره ورفض إجراء تعديلات على خطته أثناء مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

و استقر المدير الفني الجنوب أفريقي على خوض المباراة بطريقة 4/2/3/1 بدون إجراء أية تعديلات كما حدث في مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في بريتوريا في جنوب أفريقيا.

ويدرس الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقوة الدفع بالتشكيل الأساسي من أجل الحفاظ على درجة الانسجام بين الخطوط وفي ظل تعود اللاعبين على طريقة 4/2/3/1.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب ستقام على ملعب رادس يوم السبت القادم بينما ستقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الحالي.



