Advertisements

موسيماني يرفض تعديل خطة الأهلي أمام الترجي

الخميس 17/يونيو/2021 - 06:09 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

اتخذ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قراره ورفض إجراء تعديلات على خطته أثناء مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل. 
و استقر المدير الفني الجنوب أفريقي  على خوض المباراة بطريقة 4/2/3/1 بدون إجراء أية تعديلات كما حدث في مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في بريتوريا في جنوب أفريقيا.
ويدرس الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقوة الدفع بالتشكيل الأساسي من أجل الحفاظ على درجة الانسجام بين الخطوط وفي ظل تعود اللاعبين على طريقة 4/2/3/1.
جدير بالذكر أن مباراة الذهاب ستقام على ملعب رادس يوم السبت القادم بينما ستقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الحالي.

أخبار تهمك

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 23 ساعة

نجم مانشستر سيتي يحلم بتمثيل برشلونة

منذ ساعة

ميدو يطالب بفتح تحقيق مع إدارة الزمالك السابقة

منذ حوالي 7 ساعات

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 9 ساعات

رونالدو يكبد كوكاكولا خسائر بـ4 مليارات دولار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو: بانون قد يتسبب في مشكلة للأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يُحدد سعر بيع القاطرة البشرية

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - راموس يرحل عن ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحتفظ بموهبته المغربية بعقد طويل الأجل

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

12:05 ص

نجم مانشستر سيتي يحلم بتمثيل برشلونة

05:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة