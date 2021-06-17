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موسيماني يستقر على ضم هذا اللاعب

الخميس 17/يونيو/2021 - 07:09 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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بات جهاز الكرة فى النادى الأهلى حاسما لموقفه من ضم بعض الصفقات التى تردد اسمها مؤخرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر بالنادى الأهلى إلى وجود استقرار من جانب المدير الفنى بيتسو موسيمانى على عدم ضم أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، بالإضافة إلى المحترف كيجان دولى.

وترى لجنة التخطيط أن هذا الثنائى لن يضيف للقلعة الحمراء، خصوصًا أن أحمد سمير لم ينجح مع بعض الأندية الجماهيرية فى وقت سابق.

يذكر أن كيجان دولى لم يظهر بشكل جيد خلال تجربته فى الدوري الفرنسى مع فريق مونبيليه.

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