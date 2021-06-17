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كارتيرون يصدم حارس الزمالك
الخميس 17/يونيو/2021 - 07:10 ص
محمد زويد
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استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على استمرار تواجد الثنائى محمد عواد، ومحمود جنش فى الموسم الجديد.
وبات محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك قريب من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء فى نهاية الموسم الحالى.
وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن محمد أبو جبل هو الأقرب للرحيل عن صفوف الفريق، ويترقب الحارس الدولى وصول عرض خليجى لضمه.
جدير بالذكر أن محمد أبو جبل كان هو الحارس الأساسى للقلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، قبل أن يتراجع فى الترتيب.
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