كارتيرون يصدم حارس الزمالك

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على استمرار تواجد الثنائى محمد عواد، ومحمود جنش فى الموسم الجديد.





وبات محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك قريب من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء فى نهاية الموسم الحالى.





وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن محمد أبو جبل هو الأقرب للرحيل عن صفوف الفريق، ويترقب الحارس الدولى وصول عرض خليجى لضمه.



