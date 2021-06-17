خطر جديد يُهدد مشاركة مصطفي محمد مع منتخب مصر في الأولمبياد





أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة قوية بين جالاطا سراي التركي وآيندهوفن الهولندي.

وأثار وقوع جالطة سراي في مواجهة آيندهوفن الهولندي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروباجدلا كبيرا بشأن موافقة مسئولي النادي التركي على مشاركة نجمه المصري مصطفى محمد مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو في الشهر المقبل.

ولم يحسم جالطة سراي أمر مصطفى محمد حتى الآن من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو من عدمها.

ومن المرجح أن يفكر مسئولو جالطة سراي في عدم السماح لمصطفى محمد بالانضمام إلى منتخب مصر الأولمبي في الأولمبياد خصوصا أن قرعة دوري أبطال أوروبا أوقعته في مواجهة قوية وحاسمة ضد النادي الهولندي وسيحتاج فيها النادي التركي لجميع نجومه.

وسيواجه جالطة سراي نظيره آيندهوفن في مباراة الذهاب أحد يومي 20 أو 21 يوليو المقبل بينما ستقام مباراة العودة أحد يومي 27 أو 28 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا في نفس التوقيت الذي سيشارك فيه منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

ويعتبر مصطفى محمد من أهم وأبرز نجوم منتخب مصر الأولمبي والذي يعول شوقي غريب المدير الفني عليه بسبب قدارته التهديفية وسيكون غيابه مؤثر للغاية.



