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هكذا نعت رانيا محمود ياسين والد إيمان العاصي

الخميس 17/يونيو/2021 - 04:14 ص
بوابة الفجر
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نعت الفنانة رانيا محمود ياسين، إيمان العاصي لوفاة والدها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت: “خالص عزائي لأسره الفنانه والزميله العزيزه ايمان العاصي في وفاه المغفوره له والدها البقاء لله والله يرحمه واسكنه الله فسيح جناته يارب الله يصبركم يا ايمان 🙏🙏”.

وحرص مجموعة من الفنانين على التواجد مع الفنانة إيمان العاصي خلال دفنة والدها الذي أنتهت منذ قليل بمقابر العائلة بمدينة 15 مايو، ومنهم  دينا فؤاد، أحمد صلاح حسني، وعزوز عادل والمؤلف محمد سيد بشير.

وكان قد كشف الفنان أحمد طلعت عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” ، عن وفاة والد الفنانة إيمان العاصي.

وعلق أحمد طلعت  قائلاً : “ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، والد إيمان العاصي فى ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم ”.

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