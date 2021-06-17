سهر الصايغ لـ جمال سليمان: "اتعلمت منك كتير"

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة تجمعها بالفنان جمال سليمان، من كواليس تصوير مسلسلهما الأخير "الطاووس" وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وكتبت: "اتشرفت بالتمثيل مع حضرتك يا استاذ واتعلمت كتير".





وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وعبروا عن تألق كل منهم في المسلسل.





وتشارك الفنانة سهر الصايغ في مسرحية "المتفائل" والتي تدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.





العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي ، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.





وتعد اخر أعمالها الدرامية مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، وإنتاج شركة ستار ميديا المنتجة شيرين مجدي، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



