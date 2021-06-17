Advertisements

سهر الصايغ لـ جمال سليمان: "اتعلمت منك كتير"

الخميس 17/يونيو/2021 - 04:34 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة تجمعها بالفنان جمال سليمان، من كواليس تصوير مسلسلهما الأخير "الطاووس" وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: "اتشرفت بالتمثيل مع حضرتك يا استاذ واتعلمت كتير".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وعبروا عن تألق كل منهم في المسلسل.

وتشارك الفنانة سهر الصايغ في مسرحية "المتفائل" والتي تدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

العرض من  بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي ، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.

وتعد اخر أعمالها الدرامية مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، وإنتاج شركة ستار ميديا المنتجة شيرين مجدي، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أخبار تهمك

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يُحدد سعر بيع القاطرة البشرية

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يطالب بفتح تحقيق مع إدارة الزمالك السابقة

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

رد النصر السعودي بشأن الدخول في مفاوضات مع ثنائي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

رونالدو يكبد كوكاكولا خسائر بـ4 مليارات دولار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - راموس يرحل عن ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو: بانون قد يتسبب في مشكلة للأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يحتفظ بموهبته المغربية بعقد طويل الأجل

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

12:05 ص

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

08:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة