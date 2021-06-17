قصور الثقافة تختتم برنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية









املاً في إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل والتطوير والتغيير السريع الذي يحدث لمواكبة معارف ومهارات جديدة للوصول الى المستوى المنشود، وسعياً للرقي والتقدم وتوسيع آفاق التفكير المنظم.











