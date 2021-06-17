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عروض سينما ومناقشات كتب بالمنيا

الخميس 17/يونيو/2021 - 04:51 ص
بوابة الفجر
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم قصر ثقافة مغاغة قراءة وسرد قصص للأطفال من كتاب" رحلة إلى الواحات" ناقشته سهير حمدى، بجانب عرض لفيلم سينما الأطفال بعنوان "قانون المرور".



كما ناقش بيت ثقافة أبوجرج كتاب بعنوان "دنيا الأسماك" للدكتور عز الدين فراج  ناقشة فرغلي علي، بينما ناقش بيت ثقافة صندفا كتاب بعنوان "الحضارة الإسلامية بأقلام غربية وعربية" لعبد التواب يوسف، ناقشه فولي احمد، بينما أعدت مكتبة الشيخ مسعود ورشة فنية بورق القص اللصق وتكوين أعمال فنية منه مع  سناء فهمى.



وقدم بيت ثقافة سمالوط أمسية شعرية قدمت إيمان علي قصيدة بعنوان بنضحك، وفى إطار احتفالات الفرع بثورة ٣٠ يونيو نظم بيت ثقافة دلجا ورشة فنية بهذه المناسبة تنفيذ عزه حلمي سيد.

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