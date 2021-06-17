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ختام عروسة القمح لفرقة سمالوط المسرحية

الخميس 17/يونيو/2021 - 04:52 ص
بوابة الفجر
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أختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحى "عروسة القمح" لفرقة بيت ثقافة سمالوط المسرحية بفرع ثقافة المنيا، وذلك بحضور لجنة التحكيم أحمد زيدان، ماهر سليم، ناصر عبد الحافظ، العرض ضمن عروض التجارب النوعية، إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية، على مسرح الأعدادية بنين بسمالوط، تأليف الكاتب حسام الدين عبد العزيز، إخراج غريب مصطفي، موسيقي وألحان مدحت نظي، سينوغرافيا محمد شعبان أشعار فتحي أحمد، تصميم الإستعراضات صابر سيد، بطولة علي سيف، اسماعيل فولي، مجدي السنان،ابرام نادي، نادرة رمضان، ياسمين زين الدين، رضا شعبان، مصطفي ربيعي، محمود احمد، أحمد رمضان، إسراء عصام، أحمد جمال، مريم مدحت، بسنت عنتر، عبد الله ضاحي، عبد الهادي احمد، عبد الرحمن علي، هايدي احمد، علي عوض،  محمد اسماعيل .

يدور موضوع العرض في العصر الفرعوني وبالتحديد في موسم الحصاد، والذي يتم فية جمع محصول القمح، حيث تولد طفلة لأبو شادوف وشراقي التي ظلت أكثر من ٥٠ سنه بدون زرع أو أبناء، لكن رزقت بطفلة، ولكن الطمع والحقد يلعب دورة في العرض حيث تقوم الساحرة بوتوا بإستغلال الكاهن الأعظم لمعبد أمون من خلال إستخدام سلطاته في تمليك الساحرة من أرض وبيت وبنت أبو شادوف، وذلك لحقدها وطمعها في أمتلاك أرض بدون وجه حق، وفي النهاية يلعب القدر دوره في عودة الحق لصاحبة .

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