ختام عروسة القمح لفرقة سمالوط المسرحية









أختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحى "عروسة القمح" لفرقة بيت ثقافة سمالوط المسرحية بفرع ثقافة المنيا، وذلك بحضور لجنة التحكيم أحمد زيدان، ماهر سليم، ناصر عبد الحافظ، العرض ضمن عروض التجارب النوعية، إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية، على مسرح الأعدادية بنين بسمالوط، تأليف الكاتب حسام الدين عبد العزيز، إخراج غريب مصطفي، موسيقي وألحان مدحت نظي، سينوغرافيا محمد شعبان أشعار فتحي أحمد، تصميم الإستعراضات صابر سيد، بطولة علي سيف، اسماعيل فولي، مجدي السنان،ابرام نادي، نادرة رمضان، ياسمين زين الدين، رضا شعبان، مصطفي ربيعي، محمود احمد، أحمد رمضان، إسراء عصام، أحمد جمال، مريم مدحت، بسنت عنتر، عبد الله ضاحي، عبد الهادي احمد، عبد الرحمن علي، هايدي احمد، علي عوض، محمد اسماعيل .



