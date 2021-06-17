Advertisements

شاهد.. كريم فهمي بمستشفى أطفال مرضى القلب

الخميس 17/يونيو/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
Advertisements
شارك الفنان كريم فهمي، صور وفيديوهات أثناء زيارته لمؤسسة مجدي يعقوب للأطفال المصابة بمرضى القلب، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب: " مع حبايبي وصحابي من مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان، وأول فيديو دا مع ديدو واداني هدية حلوة اوي، ربنا يشفيهم ويبارك للقائمين على المؤسسة".

يذكر أن آخر اعماله فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" من تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي إضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

وكان اخر اعمال الفنان كريم فهمى فى الدراما مسلسل “ونحب تانى ليه” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والذى عرض العام الماضى فى رمضان كما يشارك كريم فهمى فى فيلم السرب.

أخبار تهمك

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحتفظ بموهبته المغربية بعقد طويل الأجل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - راموس يرحل عن ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

منذ حوالي 4 ساعات

رد النصر السعودي بشأن الدخول في مفاوضات مع ثنائي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يُحدد سعر بيع القاطرة البشرية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ حوالي 5 ساعات

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يطالب بفتح تحقيق مع إدارة الزمالك السابقة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 8 ساعات

رونالدو يكبد كوكاكولا خسائر بـ4 مليارات دولار

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: بانون قد يتسبب في مشكلة للأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

12:05 ص

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

08:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة