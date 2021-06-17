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"الصحة": نتفق مع شركة أوروبية لإنتاج لقاحها في مصر قريبا

الخميس 17/يونيو/2021 - 08:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مصر تقدمت بطلب إلى منظمة الصحة العالمية للحصول على الإشهاد الدولي بخلو مصر من فيروس سي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" الأربعاء أن هناك تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية لإعلان خلو مصر من فيروس سي مع نهاية هذا العام.

ومن ناحية أخرى أشار إلى أن الدولة المصرية تتطلع لقيام فاكسيرا بالمشاركة بتوريد اللقاحات للمساهمة في عدالة التوزيع وتوفير اللقاحات محليا، مستطردًا "نعمل على تجهيز مجمع صناعي واتفاق مع إحدى الشركات الأوربية لإنتاج لقاحها في مصر قريبا".

وفي تصريحات سابقة كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل لقاء الدكتورة هالة زايد خلال لقائها بالدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، استعرضت جهود مصر في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن وزيرة الصحة أعربت عن رغبتها في دعم اعتماد اللقاح الذي سيتم إنتاجه في مصر واعتماد مصنع فاكسيرا وحصوله على تأهيل منظمة الصحة العالمية.

كما أشاد مدير منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في إعداد أول دولة تتقدم إلى المنظمة للحصول على الاستشهاد الدولي كدولة خالية من فيروس سي، وذلك بالحصول على الحقن الآمن الخاص بالدرن.

وأشار إلى أن لقاحات سينوفاك الصيني قد حصل على الترخيص الدائم لمنظمة الصحة العالمية، وخلال أيام سوف يظهر أول إنتاج من مصانع فاكسيرا والذي يتم تصنيعه على يد الخبراء الصينيين بكافة المعايير السليمة.

وأكد أن مصر تخطط لأن تكون أحد الموردين الرئيسيين في العالم بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي واحتياجات السوق المحلي قبل أن تبدأ في توريد اللقاحات إلى منظمة الكوفاكس.

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