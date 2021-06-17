أسامة الأزهري عن شهادة محمد حسين يعقوب: انهيار كارثي مروع

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، في تعليقه على شهادة محمد حسين يعقوب أمام محكمة قضية خلية داعش إمبابة، إن المشهد أصبح كارثي بكل المقاييس وآثاره السلبية في منتهى الخطورة.





وأضاف "الأزهري" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" الأربعاء: "بقالنا عشر سنوات الناس أرهقت نفسيًا وأخلاقيًا من نماذج تحظى بجماهيرية وشعبية ثم فجأة تتخلى عن هذه المناهج والأفكار التي طالما نادت بها".



