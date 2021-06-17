"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة في القاهرة

كشفت ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة.





بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمية بدائرة القسم) مصابة بكدمات متفرقة بالجسم بتضررها من جارها (أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهما حول الجيرة.



