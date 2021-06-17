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"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة في القاهرة

الخميس 17/يونيو/2021 - 07:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
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كشفت ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمية بدائرة القسم) مصابة بكدمات متفرقة بالجسم بتضررها من جارها (أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهما حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وعلل قيامه بذلك لوجود خلافات سابقة بينهما لكونه مستأجر أحد المحال التجارية من زوج المُبلغة بذات العقار محل سكنهم، وإتهمها بإفتعال المشاكل معه لإجباره على ترك المحل المشار إليه بالرغم من عدم إنتهاء مدة العقد. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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