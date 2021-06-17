ثنائي مرشح لخلافة أروابارينا في تدريب بيراميدز

كشف رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز ، عن مصير الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني للفريق الكروي الأول خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتعرض الفريق السماوي لهزيمة مريرة على يد ضيفه سموحة السكندري بثلاثة أهداف دون رد، مساء الثلاثاء، في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل، في إطار ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن الإدارة التنفيذية لنادي ببيراميدز بقيادة ممدوح عيد، أوصت بالإطاحة بالمدرب الأرجنتيني بعد ثلاثية سموحة، وهي نفس توصية هاني سعيد المدير الرياضي، لكن يبقى القرار النهائي في يد مالك النادي.

وأضافت:" وترغب الإدارة التنفيذية بتعيين مدرب مصري لاستكمال الموسم، ورشحت عدة أسماء محلية من بينها طلعت يوسف المدير الفني السابق للأهلي طرابلس الليبي، ومختار مختار المدير الفني السابق للإنتاج الحربية".

وتولى أروابارينا قيادة بيراميدز مطلع هذا الموسم بعد مسيرة مع عدة أندية خليجية على رأسها شباب الأهلي دبي والوصل الإماراتيين والريان القطري، بجانب بوكا جونيورز الأرجنتيني.

والجدير بالذكر أن قاد أروابارينا بيراميدز للتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية للموسم الثاني على التوالي، ولكن نتائجه بالدوري المصري ضعيفة بشكل واضح.