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المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا والدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022

الخميس 17/يونيو/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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انتهت فعاليات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة، لبطولتي كأس الأمم الآسيوية 2023، وكأس العالم 2022.

وأسدل الستار بشكل رسمي عن المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة الثالثة والنهائية من التصفيات، حيث يتأهل المنتخبات المتصدرة بشكل مباشر إلى كأس آسيا 2023، بجانب أفضل 5 منتخبات حصلوا على المركز الثاني.


وتأهل إلى الدور القادم 12 منتخباً، وهم: لبنان، والسعودية، والعراق، وسوريا، وعمان، والإمارات، واليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وفيتنام، وإيران.


ومن أبرز المفاجآت عدم تأهل منتخبات أوزباكستان، وبطل الخليج منتخب البحرين، وكذلك منتخب الأردن.


وستخوض معظم المنتخبات التي لم تتأهل للمرحلة القادمة، تصفيات أخرى مؤهلة لكأس آسيا، علماً أن المنتخبات التي بلغت المرحلة الحاسمة، ضمنت التواجد في كأس آسيا.


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