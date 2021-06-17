التشخيص المبدئي لإصابة كيليني أمام سويسرا

كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن التشخيص المبدئي لإصابة جورجيو كيليني، خلال مباراة سويسرا.

اضطر مدافع "الأزوري"، الذي ألغي هدفه بسبب لمسة يد في الفوز (3-0) على سويسرا، أمس الأربعاء، لمغادرة الملعب بعد 25 دقيقة بسبب الإصابة.

وخرج مدافع يوفنتوس بسبب الألم، وظل جالساً على مقاعد البدلاء خلال الاحتفالات، حيث سجل مانويل لوكاتيلي هدفين، وأضاف شيرو إيموبيلي الهدف الثالث، ليحقق ثلاث نقاط أخرى في ملعب الأولمبيكو.

وأكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في بيانه عبر الموقع الرسمي، أن اللاعب عانى من شد عضلي في العضلة المثنية الفخذ اليسرى.