Advertisements

مدرب الترجي السابق يكشف عن أبرز لاعبي الأهلي قبل موقعة الأبطال

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أكد نبيل معلول المدير الفني السابق للترجي، أن الجهاز الفني للأهلي والترجي لديهما خبرات كثيرة في هذه المراحل الصعبة وقادرين على الفوز بالاضافة إلى خبرات اللاعبين ايضا.

 

وقال معلول في تصريحاته لبرنامج الماتش، إن من الصعب توقع بنتيجة مباراة الأهلي والترجي وكل الاحتمالات واردة.

 

وأضاف أن الأهلي لديه لاعبين على أعلى مستوى ابرزهم أيمن أشرف مؤكدا أنه لاعب مميز في تشكيل الفريق ودائما متألق وجاهز.

 

وتابع أن غياب محمد هاني عن الأهلي في مباراة السبت أمر صعب ومؤثر خاصة وانه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها موسيماني في تشكيلته.

 

أخبار تهمك

أسامة الأزهري عن شهادة محمد حسين يعقوب: انهيار كارثي مروع

منذ ساعتين

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل عدم ظهور ميسي في الإعلان عن القميص الجديد لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم مانشستر سيتي يحلم بتمثيل برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 13 ساعة

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يصدم حارس الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نجوم الفن يُشاركون مصطفى قمر فرحته بزفاف ابنه (صور)

منذ 33 دقيقة

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة في القاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ حوالي 10 ساعات

ديباي يعلق على اقترابه من الانتقال إلى برشلونة

منذ 13 دقيقة

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

07:08 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

12:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة