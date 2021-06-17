مدرب الترجي السابق يكشف عن أبرز لاعبي الأهلي قبل موقعة الأبطال

أكد نبيل معلول المدير الفني السابق للترجي، أن الجهاز الفني للأهلي والترجي لديهما خبرات كثيرة في هذه المراحل الصعبة وقادرين على الفوز بالاضافة إلى خبرات اللاعبين ايضا.

وقال معلول في تصريحاته لبرنامج الماتش، إن من الصعب توقع بنتيجة مباراة الأهلي والترجي وكل الاحتمالات واردة.

وأضاف أن الأهلي لديه لاعبين على أعلى مستوى ابرزهم أيمن أشرف مؤكدا أنه لاعب مميز في تشكيل الفريق ودائما متألق وجاهز.

وتابع أن غياب محمد هاني عن الأهلي في مباراة السبت أمر صعب ومؤثر خاصة وانه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها موسيماني في تشكيلته.