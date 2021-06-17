موعد أولى مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2021 - 2022

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن مباريات الموسم الجديد من المسابقة 2021/2022، والذي يشارك به 20 ناديًا.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، وهبطت 3 أندية وهم فولهام ووست بروميتش وشيفيلد يونايتد وصعد إلى البطولة كل من نورويتش وواتفورد وبرينتفورد.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد 2021/2022 يوم السبت 14 أغسطس، بينما تقام الجولة الأخيرة من المباريات يوم الأحد 22 مايو 2022.

ويبدأ مانشستر سيتي مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نظيره توتنهام يوم 14 أغسطس، ثم يواجه نوريتش سيتي في الجولة الثانية، يوم 21 من نفس الشهر.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره أرسنال في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 28 أغسطس، وفي 11 سبتمبر يلتقي مانشستر سيتي أمام نظيره ليستر سيتي.