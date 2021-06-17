Advertisements

النصر السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم ثنائي الأهلي والزمالك

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

كشف الوليد المهيدب، مدير الإعلام في نادي النصر السعودي، حقيقة ما يتم تداوله خلال الفترة الأخيرة، بشأن وجود مفاوضات من جانب ناديه للتعاقد مع ثنائي الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكانت هناك أنباء ترددت بوجود رغبة لدى نادي النصر السعودي، بالتعاقد مع بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمود الونش مدافع الزمالك، لتعويض رحيل مايكون بيريرا.

 

وأوضح المهيدب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لا يوجد لدي معلومات بتفاوض نادي النصر مع بدر بانون مدافع الاهلي أو محمود الونش مدافع الزمالك كما يتردد".

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

نجوم الفن يُشاركون مصطفى قمر فرحته بزفاف ابنه (صور)

منذ نصف ساعة

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة في القاهرة

منذ أقل من ساعتين

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 13 ساعة

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 12 ساعة

نجم مانشستر سيتي يحلم بتمثيل برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يصدم حارس الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل عدم ظهور ميسي في الإعلان عن القميص الجديد لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أسامة الأزهري عن شهادة محمد حسين يعقوب: انهيار كارثي مروع

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

منذ حوالي 9 ساعات

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ يوم

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

07:08 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

12:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة