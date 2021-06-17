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ديباي يعلق على اقترابه من الانتقال إلى برشلونة

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
وكالات
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ألمح مهاجم منتخب هولندا ممفيس ديباي الذي سينتهي عقده مع ناديه ليون الفرنسي في 30 يونيو الحالي إلى انتقاله الوشيك إلى صفوف برشلونة الإسباني، الذي يشرف على تدريبه مواطنه رونالد كومان.

 

وقال ديباي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة هولندا للنمسا في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم: الجميع يعرف بأنني دخلت في مفاوضات مع برشلونة منذ فترة وأرغب باللعب بإشراف رونالد كومان، فقط القليل من الصبر وسيصدر النبأ الرسمي.

 

وكان ديباي (27 عاما) بدأ مسيرته في صفوف آيندهوفن الهولندي قبل الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة عامين بعد مونديال 2014 في البرازيل، حيث تألق في صفوف منتخب بلاده الذي بلغ الدور نصف النهائي، قبل أن ينتقل إلى صفوف ليون.

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