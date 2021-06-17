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الهند تسجل 2330 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 17/يونيو/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، 2330 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق،أعلنت السلطات الصحية الهندية، تسجيل خلال الفترة نفسها 2.219 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 353 ألفا و528 شخصا.

 

وتماثل 162 ألفا و664 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 27 مليونا و504 آلاف و126 شخصا.

 

 

وشهدت الهند، تراجعًا في عدد الحالات النشطة حاليا إلى مليون و231 ألفا و415 حالة.

 

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