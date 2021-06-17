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أسعار صرف"الدولار" في بداية تعاملات اليوم الخميس 17 يونيو 2021

الخميس 17/يونيو/2021 - 08:48 ص
الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه استقرار في بداية تعاملات اليوم الخميس 17 يونيو 2021، وسط ترقب لقرار البنك المركزي المصري الخاص بتحديد اسعار الفائدة على الجنيه المصري مع توقعات تشير إلى تثبيتها.



أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 17 يونيو 2021 :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.58 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.6 جنيه للشراء.
15.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.

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