أسعار صرف"الدولار" في بداية تعاملات اليوم الخميس 17 يونيو 2021

سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه استقرار في بداية تعاملات اليوم الخميس 17 يونيو 2021، وسط ترقب لقرار البنك المركزي المصري الخاص بتحديد اسعار الفائدة على الجنيه المصري مع توقعات تشير إلى تثبيتها.













أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 17 يونيو 2021 :





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى