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تعطل مواقع عدة بنوك في أستراليا

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:06 ص
تعطل مواقع
تعطل مواقع
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بتعطل مواقع عدة بنوك في أستراليا، وسط تحقيقات بسبب المشكلة.

 

وفي وقت سابق، أصدرت الحكومة الأسترالية، خطة اقتصادية ذات إنفاق كبير للسنة المالية المقبلة تتضمن استثمارات ضخمة في الدفاع والأمن القومي مع تدهور العلاقات مع الصين.

 

وقالت وثائق وزارة الخزانة، إن الحكومة تخطط لإنفاق 270 مليار دولار أسترالي (212 مليار دولار) على مدى العقد المقبل على رفع مستوى القدرات الدفاعية من أجل تعزيز انفتاح سلمي بين المحيطين الهندي والهادئ. ويشمل ذلك 747 مليون دولار أسترالي (585 مليون دولار) لتحديث أربع مناطق تدريب عسكري في الإقليم الشمالي حيث يوجد لدى مشاة البحرية الأمريكية قاعدة مؤقتة.

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تعطل مواقع بنوك التدريب استراليا

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