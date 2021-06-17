نجوم الفن يُشاركون مصطفى قمر فرحته بزفاف ابنه (صور)

احتفل الفنان مصطفى قمر أمس في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحفل زفاف نجله الأكبر إياد وسط حضور أفراد العائلتين وبعض الأصدقاء من الوسط الفني في جو ملئ بالبهجة.



وكان من بين هؤلاء الحاضرين الفنان هاني سلامة الذي تبادل الغناء مع الفنان مصطفى قمر، وأبدع معه في غناء أغنية "أصحاب ولا بيزنس" بعدما قدموها منذ 20 سنة في فيلم حمل نفس الاسم، كما تواجد أيضاً الفنان محمد حماقي الذي قام بغناء العديد من أغانيه المميزة منها"أجمل يوم" و"واحدة واحدة"و"أحلى حاجة فيكي" و"نفسي ابقي جنبه" و"قدام الناس" و"مابلاش" و"ليه بيلموني ليه" و"من البداية" و"يا ستار" و" كان وكان"، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة "يانسيم حبيبي نسم" التي أهداها للعروسين.



كما حضر أيضًا الفنان تامر حسني الذي أشعل الفرح بأغانيه المميزة فقدم اغنيتي"عيش بشوقك"، "اختراع" وسط تفاعل كبير من كل الموجودين، وحضر أيضاً هشام عباس، محمد رجب، مدحت صالح، إيهاب توفيق، حميد الشاعرى، جنات، محمد لطفي، إدوارد، محمد نور، عبير منير، الموزع توما، والشاعر عوض بدوي، والفنانة لقاء سويدان، والفنان حمادة هلال الذي تألق في غناءه لأغنية "اشرب شاي".