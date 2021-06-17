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1400 إصابة و52 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:26 ص
إيطاليا
إيطاليا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في إيطاليا، 1400 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

 

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1400، ليصل العدد العام إلى مستوى 4248432 حالة، بينها 101855 نشطة.

 

جاء ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 13 يونيو 1390 حالة، وفي 14 يونيو 907، وفي 15 يونيو 1255.

 

ورصدت السلطات الصحية الإيطالية، 52 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127153 شخصا.

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وزاره الصحة فيروس كورونا إيطاليا

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