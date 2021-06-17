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هشام ماجد ينضم لقائمة أبطال فيلم "حامل اللقب"

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:34 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان هشام ماجد حالياً في فيلم جديد يحمل عنوان "حامل اللقب"، وتربطه علاقة عاطفية بالفنانة دينا الشربيني ، والفيلم من المقرر انطلاق تصويره بداية شهر يوليو المقبل، وهو من تأليف إيهاب بليبل، ويشارك فى بطولته محمد سلام وتواصل الشركة المنتجة خلال الأيام القليلة المقبلة إنهاء التعاقدات مع باقي الأبطال.

وفي سياق آخر، شارك هشام ماجد مؤخرًا في مسلسل "الاختيار 2"، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغني، على الطيب، طارق صبري، عمر الشناوي.

والجدير بالذكر أن هشام ماجد يُشارك حاليًا في مسلسل "عودة الأب الضال"، وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، وهو بطولة عبير صبري، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري.

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