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عاجل..قرار جديد من مصلحة الضرائب يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:28 ص
وزير المالية
وزير المالية
الفجر الاقتصادي
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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا ماضون بقوة وبدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية في استكمال مسيرة تحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية والجمركية  مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي ، لافتا إلى أنه تم إصدار قرار رقم (291) لسنة 2021 بشأن الأكواد القياسية الموحدة للأصناف بالفاتورة الضريبية الإلكترونية ، موضحًا أنه وفقًا لهذا القرار يلتزم الممولون المسجلون على منظومة الفاتورة الإلكترونية والعاملون في مجال الاستيراد استخدام الكود القياسي الموحد للسلع والخدمات المستوردة وفقًا لنظم التكويد المتبعة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية (GS1) عند الإفراج الجمركي .

 

وأوضح أنه في حالة استيراد سلع أو خدمات وفقًا لحالتها عند الاستيراد ومكودة بالفاتورة الاستيرادية بالكود الدولي الموحد المعتمد من مصلحة الضرائب المصرية (GS1) فإنه يتم استخدام ذات الكود عند التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية .

 

 وأشار " وزير المالية " إلى أنه في حالة استيراد سلع أو خدمات وفقًا لحالتها عند الاستيراد وغير مكودة بالفاتورة الاستيرادية بالكود الدولي الموحد المعتمد من مصلحة الضرائب المصرية (GS1) ، فإنه يتم استخدام الكود الوارد بالفاتورة الاستيرادية بعد ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC) وفقًا لنظام التكويد المعمول به في منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع المنظومة حيث يتم الحصول على أكواد (EGS نظم التكويد الخاصة بالضرائب  ) ،  ويتم استخدام أكواد السلع المستوردة باعتبارها كود داخلي للسلعة .

 

وأكد على أنه في ضوء مراحل إلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فلا تعتد مصلحة الجمارك بفواتير التصدير إلا إذا كانت فواتير صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية .

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